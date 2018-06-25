У США вперше дозволили продавати ліки на основі марихуани

Управління з контролю за продуктами і ліками США вперше схвалило продаж ліків, які виготовлені на основі марихуани.

Про це інформує Associated Press.

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Ліки під назвою Epidiolex, призначені для допомоги хворим на два рідкісні види вродженої епілепсії.

The FDA has approved the first prescription drug made from marijuana to treat rare forms of epilepsy with a key ingredient that doesn't get patients high. https://t.co/Uo7LczVxaO — AP West Region (@APWestRegion) 25 червня 2018 р.

Препарат, який має зменшувати судоми, був випробуваний на 500 добровольцях. У вигляді ліків він продається як сироп зі смаком полуниці.

Основним компонентом цього лікарського засобу є хімічна речовина канабідіол, яка входить у склад коноплі. Сам по собі канабідіол не викликає наркотичного сп'яніння.

Виробництво цього препарату почнеться восени.

До слова, напередодні рекреаційне використання марихуани офіційно дозволили у Канаді.