У США є докази застосування хімічної зброї в Сирії, – ЗМІ
У американських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби країни отримали зразки крові і сечі потерпілих. Їх аналізи дали позитивний результат на хлорний газ і на не названу нервово-паралітичну речовину.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці.
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Зазначається, що зразки були зібрані американською розвідкою та спецслужбами союзників через госпіталі на місці події. США не ідентифікували нервово-паралітичний газ зарин, проте зазначили, що режим Башара Асада використовував суміш хлору і зарину кілька разів за роки війни в Сирії.
Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.
Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".
У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.