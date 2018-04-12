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У США запевнили у підтримці України на шляху до членства в НАТО

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Україна – НАТО
Україна – НАТО / Фото із відкритих джерел

Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон запевнила у беззаперечній підтримці України на шляху до членства в Північноатлантичний Альянс.

Про це вона заявила на панельній дискусії в рамках безпекового форуму, що триває в Києві, інформує "Європейської правди".

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Ми хочемо, щоб Україна стала членом НАТО, можу вас запевнити,
– наголосила представник США при НАТО.

За словами дипломата, на сьогодні Україна вже рухається до членства в НАТО, але цей шлях може зайняти тривалий час.

"Шлях до членства – довгий для багатьох країн. Нічого не відбувається моментально. Річний національний план (у випадку України, – ред.) – це гарний шлях до членства", – переконана Кей Бейлі Хатчісон.

Представниця США при НАТО також наголосила, що вона усвідомлює можливість протесту Росії у разі подальшого зближення та вступу України до НАТО. Хатчісон згадала про досвід Чорногорії, яка стала членом НАТО у 2017-му.

"Ми у випадку Чорногорії побачили, що Росія стає доволі агресивною, коли країни вирішують приєднуватися до НАТО", – зазначила представниця США, зауваживши, що Росія, зазвичай, вдається до методів гібридної війни, кібервійни та дестабілізації інших держав, намагаючись змінити їхню позицію.

Напередодні генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія все ближча до використання ядерної зброї.

Теги: Новини України Новини політики Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
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