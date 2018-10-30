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      У США застрелили репера Young Greatness

      883 Читать новость на русском
      Young Greatness
      Young Greatness / billboard

      Репер Теодор Джонс, більш відомий під псевдонімом Young Greatness, загинув у понеділок в Новому Орлеані штат Луїзіана.

      Про це повідомило видання Billboard.

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      Зазначається, що невідомий чоловік вистрілив у музиканта. Інцидент стався близько 1:35 за місцевим часом.

      Друг загиблого, репер P Town Moe, розповів, що Джонс не був пов'язаний з криміналом – "його хвилювали тільки музика і рідна дочка".

      Поліція розшукує двох підозрюваних. Причини вбивства музиканта поки не відомі.

      Хто такий Young Greatness?Народився у 1984 році в Новому Орлеані. Його композиція Moolah у 2016 році зайняла 85-у позицію в чарті Billboard Hot 100.

      Дивіться відео Young Greatness – Moolah:

       

      Теги: LifeStyle Музика Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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