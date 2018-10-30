У США застрелили репера Young Greatness
Репер Теодор Джонс, більш відомий під псевдонімом Young Greatness, загинув у понеділок в Новому Орлеані штат Луїзіана.
Про це повідомило видання Billboard.
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Зазначається, що невідомий чоловік вистрілив у музиканта. Інцидент стався близько 1:35 за місцевим часом.
Друг загиблого, репер P Town Moe, розповів, що Джонс не був пов'язаний з криміналом – "його хвилювали тільки музика і рідна дочка".
Поліція розшукує двох підозрюваних. Причини вбивства музиканта поки не відомі.
Хто такий Young Greatness?Народився у 1984 році в Новому Орлеані. Його композиція Moolah у 2016 році зайняла 85-у позицію в чарті Billboard Hot 100.
Дивіться відео Young Greatness – Moolah:
Джерело: 24 Канал
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