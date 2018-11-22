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      У США засудили "горе-кавалера", який тікав з побачень з жінкам

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      США засудили "горе-кавалера", який не оплачував рахунки після побачення з жінками
      США засудили "горе-кавалера", який не оплачував рахунки після побачення з жінками / golos.ua

      У Лон-Анджелесі у США засудили чоловіка на 120 діб тюрми, відомого під прізвиськом "поїв і втік". Причиною стало те, що він запрошував жінок до ресторанів і не оплачував рахунки.

      Про це повідомив CBS.

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      Прокурори заявили, що з травня 2016 року по квітень 2018 року 45-річний Пол Гонзалес обдурив щонайменше 10 жінок на більш ніж 950 доларів. Чоловік запрошував на побачення жінок у різні ресторани міста, вечеряв, а потім йшов, не заплативши. Саме тому Полу дали прізвисько "поїв і втік".

      сша суд ресторани чоловік тікав
      45-річний Пол Гонзалес не оплачував рахунки в ресторані, суд в США його засудив/ Джерело: CBS

      Жінки змушені були оплатити рахунки замість "горе-кавалера". Цікаво, що чоловік замовляв завжди дорогі страви. Одна із жертв, яка не назвала свого імені, пожартувала про нове харчування Гонзалеса у тюрмі.

      Йому вже не потрібно буде турбуватися про їжу. Він буде отримувати харчування строго тричі на день,
      – сказала жінка.

      У першоджерелі сказано, що крім 120 діб у тюрмі, Пол Гонзалес отримав три роки умовно за рішенням суду округу Лос-Анджелес. Більше того, йому заборонили користуватися додатками та веб-сайтами для знайомств.

      Теги: Новини США Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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