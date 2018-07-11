У США затримали другого підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion

Поліція штату Флорида затримала другого підозрюваного у вбивстві репера Джасея Дуейна Онфроя, більше відомого як XXXTentacion.

Про це повідомив шериф штату Флорида у своєму Twitter.

Читайте також: Конфлікт у центрі Одеси закінчився стріляниною

Затриманим виявився 22-річний Майкл Боатрай, який раніше був фігурантом у справі про наркотики.

Стрілець у справі вбивства репера заарештований,

– написав окружний шериф.



Заарештовано другого підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion

GUNMAN ARRESTED IN RAPPER’S MURDER | Broward County https://t.co/Zj7inBpOuW — Broward Sheriff (@browardsheriff) 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжнє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав погану славу та проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.



XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.