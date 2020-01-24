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      У США зацікавилися вугільною компанією Ахметова : вона систематично порушувала безпеку праці

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      Рінат Ахметов / EPA

      Ще у вересні 2018 року Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США почав вивчати деталі угоди, участь у якій брала компанія українського олігарха Ріната Ахметова. Мовиться про Pocahontas Coal Company LLC. А підписали вони цю угоду з управлінням охорони праці в гірничодобувній промисловості Міністерства праці США.

      Про це мовиться у спільному матеріалі громадського об’єднання "Центр протидії корупції", програми "Схеми" (Радіо Свобода) та "Української правди".

      Радимо ознайомитися! Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова

      За словами журналістів, Конгрес почав цікавитися цим питанням після того, як управління скасувало статус "систематичного порушника" для шахти Affinity Mine у США. Власне тут видобуває вугілля компанія Ахметова.

      Pocahontas Coal Company LLC – одна з дочірніх компаній американського вугільного підприємства United Coal Company", що входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова. Ця компанія з 2006 року видобуває вугілля на шахті Affinity Mine у Західній Вірджинії.

      У 2013 році на цій шахті протягом двох тижнів загинули двоє шахтарів. Причиною однієї з трагедій стали неякісні запчастини підйомника, на якому гірники спустилися під землю. Під час розслідування управління охорони праці з’ясувало, що Pocahontas Coal Company LLC систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці. Також за результатами розслідування управління шахті присвоїли статус порушника – Pattern of Violations (POV), який закріпився за нею на наступних п’ять років.

      Через це шахта потрапила під посилений контроль регулятора. І, якщо протягом трьох місяців після присвоєння такого статусу, управління фіксує на цій шахті будь-які нові порушення, то має право видати наказ про виведення шахтарів і відповідно зупинку видобутку вугілля. А це вже, підкреслюють журналісти, серйозні фінансові втрати для власника шахти.

      Зрештою Pocahontas Coal Company LLC через суд намагалася скасувати цей статус, але їй нічого невдалося. Більше того, щороку управління фіксувало на шахті нові порушення й, за підрахунками комітету Конгресу, за п’ять років таких порушень назбиралося 265.

      Попри це, регулятор пішов на поступки, і влітку 2018 року управління охорони праці уклало з Pocahontas Coal Company LLC мирову угоду та скасувало проблемний статус. Саме у цьому році вищевказаний комітет Палати представників зацікавився угодою між управлінням охорони праці в гірничодобувній промисловості та фірмою Ахметова. Зокрема, комітет звернувся до управління праці з проханням надати детальну інформацію про зустрічі із представниками вугільної компанії Ахметова.

      У своєму листі представники органу висловили сумніви щодо законності угоди із компанією Ахметова. Також вони попросили вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення. Адже тільки у такому разі управління мало право скасувати проблемний статус.

      Зверныть увагу! Фірташ та Ахметов порушують європейські санкції: які компанії продовжують працювати в Криму

      Зауважимо, що розслідування комітету Конгресу з компанії триває вже понад рік.

      Дивіться відео проєкту "Схеми: корупція в деталях" про подвійні правила олігарха Ахметова

       

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      23 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Рінат Ахметов Новини США Вугільна промисловість
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