У США заявили про готовність до введення нових санкцій проти Росії, – ЗМІ
Влада Сполучених Штатів Америки готова до введення нових санкцій щодо Росії. Про це заявила заступниця глави Міністерства фінансів США Сігал Манделкер, яка курирує протидію тероризму і фінансову розвідку.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ті, хто отримують прибуток від цієї корумпованої системи, більше не будуть захищені від наслідків діяльності свого уряду, яка дестабілізує", – зачитала Манделкер заяву глави Мінфіну США Стівена Мнучіна.
Читайте також: Росія лякає США новими "антисанкціями"
Заступниця міністра зазначила, що адміністрація США готова змусити Росію понести "серйозні витрати у відповідь на весь спектр зловмисних дій зі сторони російського уряду, які тривають", завдяки яким урядові еліти і олігархи отримують вигоду.
До слова, раніше повідомлялося, що у США обговорюють введення санкцій проти українських чиновників, які гальмують реформи. Конкретні імена можуть пролунати через місяць-півтора.
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01