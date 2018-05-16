У США заявили про готовність до введення нових санкцій проти Росії, – ЗМІ

Влада Сполучених Штатів Америки готова до введення нових санкцій щодо Росії. Про це заявила заступниця глави Міністерства фінансів США Сігал Манделкер, яка курирує протидію тероризму і фінансову розвідку.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ті, хто отримують прибуток від цієї корумпованої системи, більше не будуть захищені від наслідків діяльності свого уряду, яка дестабілізує", – зачитала Манделкер заяву глави Мінфіну США Стівена Мнучіна.

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Заступниця міністра зазначила, що адміністрація США готова змусити Росію понести "серйозні витрати у відповідь на весь спектр зловмисних дій зі сторони російського уряду, які тривають", завдяки яким урядові еліти і олігархи отримують вигоду.

До слова, раніше повідомлялося, що у США обговорюють введення санкцій проти українських чиновників, які гальмують реформи. Конкретні імена можуть пролунати через місяць-півтора.