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      У США заявили, що готові провести другий саміт із КНДР та назвали дату: відповідь за Пхеньяном

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      Трамп та Ин можуть зустрітися у лютому 2019
      Трамп та Ин можуть зустрітися у лютому 2019 / Фото з вільних джерел

      Сполучені Штати запропонували Північній Кореї провести другу зустріч президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у В'єтнамі в лютому 2019 року.

      Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на японську газету "Іоміурі".

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      Пхеньян наразі розглядає цю пропозицію, але поки не дав на нього офіційної відповіді, зазначає видання, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

      Раніше, 2 січня США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним в будь-який час.

      Нагадаємо, свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї.

      Попри це, слід зауважити, що наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Додамо, що Дональд Трамп неодноразово розповідав про свої зусилля у переговорах Вашингтона з КНДР. Трамп вважає листування з Ким Чен Іном "успішним", а листи лідера Північної Кореї називає "неймовірними".

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин Ядерна безпека КНДР Новини США
      Джерело: 24 Канал
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