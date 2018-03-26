У США здивували випуском незвичних засобів для догляду за волоссям: деталі

У США з'явились шампунь із запахом сиру та кондиціонер для волосся з ароматом бекону. Незвичну продукцію випустила мережа кав'ярень Einstein Bros.

Продукція має лімітовану серію та вийшла на американський ринок в рамках рекламної кампанії Einstein Bros. Представники мережі американських кав'ярень вирішили по-оригінальному популяризувати сендвічі власної марки.

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Вранці ми часто діємо за звичкою, намагаємося нарешті прокинутися і бути продуктивними. Einstein Bros хоче зробити ранкову рутину незвичайною, запропонувавши клієнтам щось настільки несподіване, що вони захочуть скуштувати наш смачний сендвіч з сиром і беконом,

– пояснив маркетолог Керрі Койн.

За словами клієнтів Einstein Bros, які вже випробували шампунь та кондиціонер для волосся, косметичний набір справді має запах їжі. Після використання засобів вони й справді захотіли скуштувати сендвіч.

Незвичний набір коштує 10 доларів. Реклама таки подіяла, оскільки лімітована колекція вже продана. Однак виробники запевняють, що через шалений успіх на сайті кав'ярень може з'явитись ще одна партія особливих шампунів та кондиціонерів для волосся.