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      У США жінка через полоскання носа підхопила смертельну амебу, яка знищила її мозок

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      Жінку вбило полоскання носа
      Жінку вбило полоскання носа / sviymed.com

      У США жінка померла після того, як заразилася амебою Balamuthia mandrillaris, яка пошкодила її мозок.

      Про це повідомляє науковий журнал Livescience.

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      Мешканка Сіетла звернулася до лікаря із хронічною синусовою інфекцією. Їй прописали полоскати носову порожнину фізрозчином, але замість нього вона використовувала звичайну водопровідну воду, яку пропускала через фільтр із магазину.

      Рік по тому у жінки з'явилися незвичайні симптоми: дивний червоний висип навколо носа, запаморочення та напади болю. Після чергового нападу і втрати орієнтації лікарі вирішили провести дослідження мозку, за результатами якого лікарі діагностували 1,5-сантиметрову пухлину в задній частині черепа.


      Амеба Balamuthia mandrillaris вбиває 98% заражених людей

      Медики зважилися на операцію. Пошкоджені тканини видалили, а жінку відправили додому, але пізніше їй стало гірше. Вияснилося, що її мозок був заражений амебою Balamuthia mandrillaris, через розмноження якої пухлина росла в розмірі.

      У здорових людей із хорошою імунною системою Balamuthia mandrillari зустрічається вкрай рідко. За даними Центру США з контролю і профілактиці захворювань, в усьому світі було зареєстровано близько 200 випадків зараження.

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      Теги: Здоров'я Лікування Новини США Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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