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      У США жінка за кермом автомобіля протаранила офіс: 20 постраждалих

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      У США жінка за кермом автомобіля протаранила офіс
      У США жінка за кермом автомобіля протаранила офіс / АР

      У вівторок, 13 листопада, у штаті США Нью-Джерсі жінка за кермом автомобіля не впоралася з керуванням та протаранила офіс Служби соціального забезпечення. В результаті аварії постраждало 20 осіб.

      Про це повідомив сайт New York Daily News.

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      Працівники поліції повідомили, що 56-річна жінка намагалася припаркуватися, але не впоралася з керуванням і в'їхала у вестибюль будівлі, де в цей час перебували люди.

      Раптом ми почули гучний удар, що прозвучав наче бомба вибухнула. Ми подивилися наліво і побачили, як машина в'їхала в стіну офісу та почала збивати всіх, хто був на її шляху,
      – сказала свідка Ангела Франкс.

      20 людей постраждало через аварію
      20 людей постраждало через аварію

      Внаслідок цього постраждало 20 людей – один з них знаходиться в критичному стані, ще один у важкому, інші отримали незначні травми. Також в атомобілі знаходиличся двоє дітей, проте вони не зазнали серйозних травм.

      За словами влади, аварія могла бути випадковою, але точна причина наразі встановлюється слідством.

      До слова, напередодні 24 канал повідомляв, що у Польщі водій збив на пішохідному переході трьох громадянок України. У результаті ДТП двоє жінок загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні. 

      Теги: Аварії та ДТП Новини США Авто
      Джерело: 24 канал
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