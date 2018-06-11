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У США зі скандалом затримали голлівудського актора Вінса Вона: деталі інциденту

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Вінса Вона затримали в Каліфорнії
Вінса Вона затримали в Каліфорнії / Getty images

Зірка кінострічок "Розлучення по-американськи" та "Чотири Різдва" Вінс Вон був заарештований 10 червня. При затриманні актор чинив спротив правоохоронцям, відтак потрапив до гучного скандалу.

Про це повідомляє TMZ

Голлівудський актор сів за кермо напідпитку. Сталось це вдень 10 червня. Американські поліцейські випадково спіймали правопорушника, зупинивши авто під час "профілактичного" рейду в Каліфорнії.

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Спершу Вінс Вон відмовлявся виходити з машини та не мав наміру пояснювати причину правоохоронцям. Такий же супротив чинив і пасажир, що сидів поряд з актором. Обидвох чоловіків правоохоронці затримали та доправили до найближчого відділення поліції. 

За інформацією ЗМІ, упродовж кількох годин знаменитість та його друг вийшли з-під варти. Вдалось їм це зробити після внесення застави. Однак поліцейські встигли встановили, що рівень алкоголю в крові Вінса Вона перевищувала допустиму норму. Такий же результат був і в іншого пасажира авто. Наразі представники актора не коментують скандальної новини. 

У ЗМІ з'явилось фото з полійцейського відділення, на якому видно щасливого Вінса Вона, який позує на сірому фоні. 


Вінса Вона затримали в Каліфорнії

Теги: LifeStyle арешт
Джерело: 24 Канал
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