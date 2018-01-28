У США зловмисник розстріляв людей на автомийці: є жертви

В ніч проти неділі, 28 січня, в американському місті Малкрофт (штат Пенсильванія) чоловік відкрив вогонь на автомийці. Зловмисник стріляв із напівавтоматичної гвинтівки.

Про це повідомляє WPXI.

В результаті стрілянини загинули щонайменше 5 людей, а ще 1 людина отримала поранення. Серед жертв – 3 чоловіків і 2 жінок у віці від 20 до 35 років.

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За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець є одним із цих загиблих.

Свідок події, який живе поруч із автомийкою, розповів, що чув близько 30 пострілів. Коли згодом чоловік підійшов подивитися на місце стрілянини, то побачив, як парамедики розбили заднє скло автомобіля і витягли звідти жінку.

Про мотиви злочину поки що нічого невідомо.