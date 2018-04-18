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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У США змінили норми артеріального тиску

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Змінено норми артеріального тиску
Змінено норми артеріального тиску / quierocuidarme.dkvsalud.es

Кількість гіпертоніків у США збільшилася на 103 мільйони, тож зараз 46% жителів живуть. У зв'язку з цим Американська кардіологічна асоціація змінила норми артеріального тиску.

Як повідомляє прес-служба American Heart Association, діагноз "гіпертонія" ставили при артеріальному тиску 140 на 90 і вище. А всі показники нижче цієї позначки вважалися нормальними і не вимагали прийому ліків.

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Тепер у США переглянули критерії, тож нормою вважається артеріальний тиск менше 120/80, а тиск 120-129/80 вже класифікується як підвищений.

Тиск 130-139/80-89 вважається гіпертонією 1-ої стадії, понад 140/90 – гіпертонією 2-ої стадії, а 180/120 і вище – вважається гіпертонічною кризою, яка вимагає негайної медичної допомоги.

За допомогою перегляду норм артеріального тиску лікарі сподіваються скоротити кількість серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів, які є основними причинами смертності.

Кардіологи наголошують, що гіпертонікам варто відмовитись від сигарет, алкоголю і вживання надмірної кількості солі, а також зробити акцент на знижені зайвої ваги.

Змінено норми артеріального тиску

Теги: Медицина Здоров'я Новини США Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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