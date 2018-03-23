У США знову обвалився фондовий ринок

Торги на Американській фондовій біржі в четвер, 22 березня, закінчилися падінням основних індексів через введення мит на імпорт товарів з Китаю.

Індекс Доу Джонс упав 2,93%. Обвал більш, ніж 700 пунктів стався після підписаного меморандуму Дональдом Трампом, який розпорядився підготувати заходи в сфері торгівлі проти Китаю.

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Американський глава доручив протягом 15 днів розглянути введення мита на певні категорії продукції з КНР. Китай в свою чергу пообіцяв дзеркальні заходи проти США.

Нагадаємо, рекордний обвал, був зафіксований 5 лютого. Тоді показник зменшився майже на 5 %. Втрати найбагатших людей світу оцінили у 114 мільярдів доларів. Слідом за США залихоманило інші фондові біржі світу. Зокрема, китайську та японську.