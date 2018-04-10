У США зробили важливу заяву щодо поїздок на ЧС у Росію

Один із представників Білого дому попередив жителів США та Великої Британії щодо небезпеки усіх тих, хто планує відвідати Чемпіонат світу з футболу, який має пройти влітку у Росії.

Про це пише британське видання The Guardian.

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Так, за словами посадовця, американським і британським фанатом варто буде подумати двічі перед поїздкою до Росії.

"У нас вже не буде тієї ж можливості захищати наших громадян або виконувати звичайні консульські обов'язки, як це було раніше. Ми не припускаємо, що будуть якісь серйозні проблеми. Однак завжди виникають труднощі або відбуваються нещасні випадки, люди можуть захворіти. Але у нас просто не буде необхідних коштів, щоб допомогти", – зауважив він.

Водночас у Білому домі додали, що будь-який великий спортивний захід є мішенню терористичних угруповань, і зараз у США є менше можливостей обмінюватися інформацією щодо цього із Росією, аніж було раніше, хоча чиновник запевнив, що така співпраця триває.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.



Згодом у Росії заявили, що буде дзеркально вислано співробітників дипустанов тих країн, які оголосили про висилку росіян. Зокрема, з Росії буде вислано 60 американських дипломатів. Також РФ відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі.