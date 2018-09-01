У Стамбулі почався собор Константинопольської церкви: на ньому розглянуть надання Томосу УПЦ

1 вересня розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви у Стамбулі. Туди прибули понад сто єпископів з усього світу. Головною темою собору має стати надання українській Православній церкві автокефалії.

Про це інформує "Громадське".

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Зазначається, що собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

Собор триватиме до 3 вересня. Питання України мають розглядати у неділю, 2 вересня, у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів – тоді для надання Томосу УПЦ не буде жодних процедурних перепон.

За інформацією видання, після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат Варфоломій може остаточно визначити терміни надання Томосу Києву.

Нагадаємо, 31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кірілом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.