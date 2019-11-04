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      У Стамбулі водій автобуса влетів у зупинку і напав з ножем на людей: є постраждалі – фото, відео

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      Водій автобуса в'їхав у зупинку громадського транспорту у Стамбулі
      Водій автобуса в'їхав у зупинку громадського транспорту у Стамбулі / DHA

      У Стамбулі водій міського автобуса врізався у зупинку та напав з ножем на людей, які намагалися перешкодити його втечі. Зловмисника вже затримали.

      Турецька поліція заявила, що 33-річного водія автобуса затримали після того, як він стрибнув у море, щоб спробувати втекти з місця інциденту. Про це повідомляє турецька служба BBC.

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      В результаті інциденту постраждали 13 осіб, включно з чоловіком, який отримав колоту рану, коли намагався не допустити втечі водія. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

      Поліція заявила, що серед постраждалих були троє громадян Ірану та двоє дітей.

       

      На місці інциденту працюють поліцейські та медики / фото DHA

      Поки що невідомо, чи навмисне водій в’їхав у зупинку. Поліція заявила, що розпочато розслідування.


      Водія автобуса затримали / фото DHA

      Дивіться відео з місця подій у Стамбулі

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Туреччини Аварії та ДТП
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