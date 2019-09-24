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      У Станиці Луганській активно відновлюють зруйнований міст: фотоогляд

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      Як відновлюють міст у Станиці Луганській
      Як відновлюють міст у Станиці Луганській / Єлизавета Герасимюк / 24 канал

      Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення зруйнованої частини мосту у Станиці Луганській на Донбасі. Зазначимо, що його вже 23 листопада мають відкрити, після цього розпочнуть роботи з розмінування прилеглої території.

      Спочатку планують встановити тимчасовий обхідний міст для пішоходів, потім відновити зруйнований.

      Читайте також: Ситуація в Станиці Луганській: як бойовики зривають домовленості

      Це єдиний "місток" між підконтрольною та тимчасово окупованою територією на Луганщині. Далі – так звана сіра зона. 

      Як відновлюють міст у Станиці Луганський: фото Єлизавети Герасимюк / 24 канал

      Відомо, що пенсіонерів по сірій зоні до переходу через зруйнований міст на окуповану територію возять автобуси.

      Цю тимчасову переправу мають встановити до 11 жовтня, а вже 27 листопада планують відкриття самого мосту.

      Що відомо про ситуацію з мостом біля Станиці Луганської?Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.

      Відновлення мосту довго не могли почати через те, що окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки. Нарешті 9 вересня вдалося досягти домовленостей та розпочати роботи.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Будівництво Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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