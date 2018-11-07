У стилі козаків до московського чорта: народні депутати написали лист Путіну

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко зачитав з трибуни звернення парламентарів до президента РФ Володимира Путіна, підготовлене у відповідь на введення Росією санкцій проти України.

Про це Олексій Гончаренко написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, підписанти листа "вирішили не вигадувати велосипед", бо "наші предки козаки вже подали приклад, як вести переговори з ворогами на міжнародному рівні".

Звернення до Володимира Путіна написали в стилі відомого "Листа запорозьких козаків турецькому султанові".

Ми вирішили, як народні депутати від БПП, дати відповідь пану Путіну на усі його дії. І відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, які нам ще показали наші пращури запорожці,

– пояснив Гончаренко у Верховній Раді.

"Лист" нардепів до Путіна повністю:

"Українські депутати — Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!"

За словами Гончаренка, крім нього, під цим листом поставили підписи також депутати від БПП Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Олександр Співаковський, Григорій Шверк, Рефат Чубаров, Ігор Артюшенко та Григорій Тіміш.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.