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      У стилі ЖЕКу: в Києві комунальники зафарбували дизайнерські лавки

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      У Києві комунальники пофарбували дизайнерські лавки у зелений колір
      У Києві комунальники пофарбували дизайнерські лавки у зелений колір / Колаж 24 канал

      У Києві в парку імені Пушкіна працівники комунальних служб зафарбували зеленою емаллю ряди лавок, над якими попрацювала дизайнерська майстерня вуличних меблів S3T.

      Про це повідомляє "Тексти".

      Дизайнерські паркові лави були зроблені з обробленого терасною олією дерева, бетону і металу. Проте, очевидно, комунальники мають власний "дизайнерський" погляд на те, який вигляд повинні мати вуличні меблі.

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      "Під публікацією про установку чергової партії лавок коментатори попередили дизайнерів, що працівники місцевого ЖЕКу можуть пофарбувати їх, як це зробили з лавками, розробленими бюро 2Bgroup архітектора Слави Балбека. S3Т відповіли, що так і сталося – в київському парку Пушкіна", – мовиться в публікації.

      Київ парк Пушкіна лавки комунальники ЖЕК фарба
      Дизайнерські лавка до того, як над нею "попрацювали" комунальники

      Після того, як інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах, працівники підприємства по утриманню зелених насаджень вирішили виправити ситуацію. Вони не вигадали нічого кращого, аніж здерти фарбу рубанком. Це засмутило дизайнерів ще більше.

      Київ дизайн лавка комунальники фарба ЖЕК скандал
      Лавка в парку Пушкіна, зафарбована комунальниками

      Київ парк лавки комунальники ЖЕК
      Робота комунальників виявилась не надто охайною
       

      Теги: Новини України Новини Києва Скандал дизайн
      Джерело: 24 Канал
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