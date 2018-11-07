У стилі ЖЕКу: в Києві комунальники зафарбували дизайнерські лавки

У Києві в парку імені Пушкіна працівники комунальних служб зафарбували зеленою емаллю ряди лавок, над якими попрацювала дизайнерська майстерня вуличних меблів S3T.

Про це повідомляє "Тексти".

Дизайнерські паркові лави були зроблені з обробленого терасною олією дерева, бетону і металу. Проте, очевидно, комунальники мають власний "дизайнерський" погляд на те, який вигляд повинні мати вуличні меблі.

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"Під публікацією про установку чергової партії лавок коментатори попередили дизайнерів, що працівники місцевого ЖЕКу можуть пофарбувати їх, як це зробили з лавками, розробленими бюро 2Bgroup архітектора Слави Балбека. S3Т відповіли, що так і сталося – в київському парку Пушкіна", – мовиться в публікації.



Дизайнерські лавка до того, як над нею "попрацювали" комунальники

Після того, як інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах, працівники підприємства по утриманню зелених насаджень вирішили виправити ситуацію. Вони не вигадали нічого кращого, аніж здерти фарбу рубанком. Це засмутило дизайнерів ще більше.



Лавка в парку Пушкіна, зафарбована комунальниками