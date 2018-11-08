У Стівенсона народилася дочка перед боєм з українцем Гвоздиком

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) 6 листопада став батьком.

Про це канадець написав в своєму Instagram.

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"Я дуже пишаюся своєю королевою Сісі, яка вчора представила світу нашу дочку Адонійю. Вона трималася, як чемпіон, в пологовому будинку і ми обидва дуже раді зараз. Спасибі всім, хто підтримував нас і виділив час, щоб привітати з народженням нашої дівчинки. Merci", – написав боксер.

Нагадаємо, що бій між Олександром Гвоздиком і повноцінним володарем титулу цієї організації канадцем Адонісом Стівенсоном відбудеться 1 грудня 2018 року в канадському Квебеку.

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