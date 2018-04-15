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У Стокгольмі мурал із зображенням пеніса замалюють через скарги сусідів

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Мурал із зображенням пеніса
Мурал із зображенням пеніса / The Guardian

Мурал із зображенням пеніса на п’ятиповерховому будинку у Стокгольмі (Швеція) замалюють протягом тижня через скарги мешканців сусідніх будинків.

Мурал з’явився 13 квітня. Його авторка – шведська стритарт-художниця Кароліна Фалкхольт, відома під псевдонімом Blue, пише Тhe Guardian.

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Свою роботу вона розмістила на стіні будинку, яку з 2008 року дозволили місцевим художникам використовувати як вільний майданчик для стритарту. Однак компанії, якій належить будинок, довелось втрутитись через скарги сусідів. Менеджерка компанії Каміла Клімт повідомила, що мурал зафарбують упродовж тижня.

"Звичайно, ми піклуємося про художню свободу. Але водночас, ми повинні поважати думки сусідів. Хоча деякі люди вітали зображений пеніс як важливу частину дебатів про сексуальність, тілесний та гендерний аспекти, інші – особливо сусіди – сприйняли зображення як образливе», – прокоментувала вона.

Варто додати, що художниця відповіла на обурення громадськості:

"Вони повинні подумати над тим, чим вони так засмучені, а потім поговорити про це. Секс – дуже важлива тема, яка чомусь завжди вважалася надто брудною для обговорення", – сказала художниця.

Теги: LifeStyle Мистецтво Швеція Еротика
Джерело: 24 Канал
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