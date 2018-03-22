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У столичному метрополітені поліцейські затримали чоловіка із вибухівкою

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У столичному метрополітені поліцейські затримали чоловіка із вибухівкою
У столичному метрополітені поліцейські затримали чоловіка із вибухівкою / фото прес-служби поліції

У четвер, 22 березня, близько 6-і години на станції метро "Житомирська" співробітники поліції метрополітену затримали чоловіка, який прямував у центр міста. Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира, під час огляду якого і виявили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Затриманий – уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці. Вилучене направили на експертизу, а з чоловіком зараз працюють співробітники Служби безпеки.

"Вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів. Отже, коли поліцію критикують за посилення заходів безпеки, нагадую, що ми це робимо для попередження страшних трагедій. Ще раз закликаю бути пильними та уважними до підозрілих предметів чи людей. Не вживати самостійно ніяких заходів та негайно повідомляти про такі факти у поліцію", – підкреслив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Нагадаємо, у зв'язку із запланованими масовими заходами в урядовому кварталі поліція Києва посилила заходи безпеки. Також задіяні додаткові сили у громадських місцях, на станціях метрополітену, зупинках громадського транспорту, на вокзалах та в аеропорті.

Теги: Поліція Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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