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      У столиці Колумбії прогримів потужний вибух: десятки людей постраждали, є загиблі (відео, фото)

      654 Читать новость на русском
      Вибух у Боготі
      Вибух у Боготі / Скріншот

      У Боготі внаслідок вибуху в "пороховій майстерні" загинуло чотири людини. Також відомо про те, що постраждали щонайменше тридцять людей серед яких діти. Момент вибуху потрапив на відео.

      За повідомленням видання Noticias вибух був настільки потужним, що зачепив 17 навколишніх будинків. Зазначається, що серед постраждалих є щонайменше 18 неповнолітніх учнів школи, яка розташована неподалік.

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      Згідно з повідомленнями поліції, вибух стався через необережне поводження з порохом всередині будівлі. На відео видно, як на вулиці, по якій йдуть пішоходи, зненацька стається потужний вибух. Після вибуху все навколо занурюється в густий дим та пил. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження.

      Дивіться відео моменту вибуху:

      За попередніми даними, у будинку де стався вибух заготовляли засоби для гри в "техо". Згідно з правилами, учасники змагання кидають металевий диск або камінь спеціальної форми, яким треба зачепити конверти з порохом.

      Фасадна стіна будівлі після вибуху повністю зруйнована. Вантажівку, яка у момент вибуху проїжджала повз майстерню перекинуло силою вибухової хвилі.

      Колумбія, вибух в Колумбії, вибух в Боготі
      Наслідки вибуху у майстерні // noticias

      Вибух в Колумбії, Вибух в Боготі, вибух
      Від вибуху вантажівку перекинуло на бік // noticias
       

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      Теги: Колумбія Вибух Жертви Діти і неповнолітні Латинська Америка
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