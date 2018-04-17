У столиці мітингували за збереження Андріївського узвозу та створення музею на Поштовій площі

17 квітня біля приміщення Київради відбулася акція "Зберегти історичний Київ".

Захід організували на підтримку проектів рішень Київради, пов’язаних з резонансними об’єктами: Поштовою площею та Андріївським узвозом, повідомляє прес-служба "Об’єднання "Самопоміч" - Київ.

Очікується, що 17 квітня під час пленарного засідання Київради розглядатимуть два важливих проекти рішення. Серед них – про створення музею на Поштовій, де на місці зведення підземного ТРЦ знайшли цінні артефакти часів Київської Русі (документ передбачає ініціювання припинення інвестиційного договору, проведення якісних археологічних досліджень та створення сучасного музею археології). Ще однин проект рішення передбачає розірвання договору оренди землі з підприємством "Маркон", яке має намір звести 30-метровий готельний комплекс на Андріївському узвозі, що входить до двох охоронних зон: Андріївської церкви і Софії Київської. Таким чином, готель знаходитиметься на території, де допустима висотність будівель становить всього 9 метрів.

Народний депутат Єгор Соболєв, який долучився до акції, висловив підтримку колегам із Київради. Народний обранець вважає: створення музею на Поштовій – це не лише блискуча ідея, але й фантастичний шанс для всіх киян показати, "хто вони і звідки".

Дуже мало європейських міст мають цей шанс. Вони себе "перекопали" ще у минулих століттях, а ми можемо зробити унікальний музей, який навіки показуватиме, хто ми і звідки прийшли,

– сказав Єгор Соболєв.

Своєю чергою, автор проекту рішення про створення музею на Поштовій Площі, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський звернувся до депутатів Київради, аби вони прислухалися до свого сумління та розуму і підтримали важливий для столиці документ.

"Сьогодні ми розпочинаємо великий шлях, і я дякую усім, хто знайшов час прийти і підтримати ідею створення музею на Поштовій. Адже зараз, на жаль, є купа негідників, які хочуть "заговорити" цей проект рішення. За допомогою круглих столів і вивчення "іноземного досвіду" вони хочуть дочекатися того, що всі артефакти на Поштовій просто зігниють. Вже півроку там нічого не відбувається, і за це несе відповідальність міська влада. Тому нині настав час для рішень, а не для балачок", – заявив Сергій Гусовський.

За охорону історичного Києва від сумнівних забудов виступив голова ініціативної групи щодо збереження Андріївського узвозу Єгор Недашківський.

Це будівництво суперечить вимогам містобудівного, земельного, пам'яткоохоронного законодавства та, більш того, міжнародним зобов'язанням, взятих на себе Україною по охороні пам'яток культурної спадщини ЮНЕСКО,

– сказав Єгор Недашківський.