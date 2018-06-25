У столиці Молдови скасували результати виборів мера

У понеділок, 25 червня, Вища судова палата Молдови остаточно анулювала результати виборів мера Кишинева.

Про це повідомляє Noi.md.

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Зазначається, що Вища судова палата залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів від 3 червня.

Лідер партії "Платформа гідність і правда" Андрій Нестасе в ході виборів набрав найбільшу кількість голосів – близько 52%, обійшовши свого опонента Іона Чебана (він отримав близько 48% голосів).

Як заявив сам Андрій Нестасе, рішення суду є політичним та було прийняте під тиском влади. Представники ж правлячої в країні коаліції на чолі з Демократичною партією категорично спростували цю заяву.

Нестасе закликав своїх прихильників зібратися завтра, 26 червня, у мерії Кишинева і сказав, що створить "комітет опору".

19 червня суд сектора Центр постановив, що обидва кандидати під час виборчої кампанії допустили порушення, які вплинули на результат голосування.