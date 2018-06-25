23:52
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 13°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, сьогодні
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У столиці Молдови скасували результати виборів мера

222 Читать новость на русском
Протести у Молдові
Протести у Молдові / sputnik.md

У понеділок, 25 червня, Вища судова палата Молдови остаточно анулювала результати виборів мера Кишинева.

Про це повідомляє Noi.md.

Читайте також: Придністров'я відмовилося від виведення російських військ

Зазначається, що Вища судова палата залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів від 3 червня.

Лідер партії "Платформа гідність і правда" Андрій Нестасе в ході виборів набрав найбільшу кількість голосів – близько 52%, обійшовши свого опонента Іона Чебана (він отримав близько 48% голосів).

Як заявив сам Андрій Нестасе, рішення суду є політичним та було прийняте під тиском влади. Представники ж правлячої в країні коаліції на чолі з Демократичною партією категорично спростували цю заяву.

Нестасе закликав своїх прихильників зібратися завтра, 26 червня, у мерії Кишинева і сказав, що створить "комітет опору".

19 червня суд сектора Центр постановив, що обидва кандидати під час виборчої кампанії допустили порушення, які вплинули на результат голосування.

Теги: Новини політики Молдова протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук