У столиці поліція виявила незаконне утримання 11 дітей

Діти перебували в "дитячому садочку", який немає дозвільних документів і не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

У приватному будинку в Києві незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей, про це повідомив поліції анонім.

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Поліція, яка прибула до будинку, виявила 11 малолітніх, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, при появі правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився.



​Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція

Правоохоронці зазначили, що перебування дітей у цьому приміщенні становить для них небезпеку: невідповідність санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування.



​Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція

Дітей передали батькам, яких викликали на місце для з’ясування обставин.



Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція