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      У столиці поліція виявила незаконне утримання 11 дітей

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      У приватному будинку відкрили дитячий садочок / kyiv.npu.gov.ua

      Діти перебували в "дитячому садочку", який немає дозвільних документів і не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

      У приватному будинку в Києві незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей, про це повідомив поліції анонім.

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      Поліція, яка прибула до будинку, виявила 11 малолітніх, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, при появі правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився.

      Дитячий садок незаконний
      Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці зазначили, що перебування дітей у цьому приміщенні становить для них небезпеку: невідповідність санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування.

      Незаконний дитячий будинок
      Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція

      Дітей передали батькам, яких викликали на місце для з’ясування обставин.

      незаконний дитячий садок
      Дитячий садок у приватному будинку / Фото: Нацполіція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Кримінал Діти і неповнолітні
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