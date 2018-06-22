У столиці Туреччини затримано 14 іноземців, яких підозрюють у плануванні теракту
У Анкарі правоохоронці затримали 14 осіб, яких підозрюють у плануванні теракту до виборів. Поліція пов'язує затриманих з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Про це повідомило агенство Anadolu.
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Зазначається, що контртерористичними загонами були організовані та проведені одночасні рейди за декількома адресами.
В ході оперативних заходів було затримано 14 підозрюваних, які, за заявою поліції, планували здійснити тетористичний акт напередодні президентських та парламентських виборів у неділю.
Поліція повідомляє, що всі підозрювані виявилися іноземними громадянами.
Наразі їх доправили до столичного управління безпеки для надання свідчень.
Джерело: 24 Канал
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