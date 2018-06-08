У стосунках надважливим поняттям є довіра, – Мухарський

Неординарний шоумен Антін Мухарський через конфлікт з дружиною, телеведучою Сніжаною Єгоровою щодо сплати аліментів у лютому виїхав закордон. Він розповів, що тепер для нього базовим поняттям у стосунках є абсолютна довіра.

Про це йдеться в інтерв'ю для 24 каналу: Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись

"Я зрозумів, що у стосунках є базове поняття, яке стало для мене надважливим, – абсолютна довіра. Тобто, коли у людей, які створюють пару, одні паролі до телефону й пошти. Вони ходять разом, здають аналізи крові і всього іншого, читають одні книжки, дивляться одні фільми. У них є спільний проект, який вони втілюють і заради якого живуть. Підтримують один одного, бо коли ти не підтримав свою половинку, вона стала слабшою, і завтра в неї не вистачить сил підтримати тебе", – сказав Мухарський.

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Він додав, що довіра – це коли двоє стають одним. Ніби пафосна мудрість, але на практиці вона відчувається інакше.



Шоумен Антон Мухарський зі своєю нинішньою обраницею – мистецтвознавцем Єлизаветою Бельською

"Довіра – це коли вони дихають спільним повітрям: ти ще не сказав цю думку, а твоя кохана каже її за тебе. Коли ви мислите в одному напрямку і знімаєте одне з одного не лише одяг, а й думки і слова. Або вона каже: "Я тільки хотіла попросити, щоб ти це зробив, а ти вже це робиш". Це незвідане, хоч я трошки й пожив", – ділиться шоумен.