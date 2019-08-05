У страшній ДТП під Києвом загинув співробітник Державної служби охорони

У Боярці під Києвом ввечері 4 серпня сталася моторошна смертельна аварія. Автомобілі Chevrolet Aveo і Mercedes зіткнулися на перехресті перед світлофором. У ДТП загинув співробітник Державної служби охорони.

У поліції Київщини розповіли, що водій легковика Chevrolet не встиг загальмувати і врізався у позашляховик Mercedes, який зупинився на червоний колір світлофора.

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Від зіткнення водій Chevrolet отримав серйозні травми. Лікарі, які прибули на місце автопригоди, не змогли його врятувати, і чоловік помер на місці.

Загиблим виявився працівник поліції, зокрема співробітник Державної служби охорони. На момент аварії чоловік перебував поза службою.



У ДТП під Києвом загинув співробітник Державної служби охорони / фото Інформатор



Смертельна ДТП під Бояркою / фото Інформатор

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Боярці: відео Інформатора