У страшній потрійній ДТП в Харкові згорів автомобіль: моторошні фото та відео

Ввечері 10 листопада у Харкові сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Після зіткнення один із них перекинувся і спалахнув – водій втік до приїзду правоохоронців..

Про це повідомляють місцеві видання із посиланням на прес-службу поліції області.

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Так, учасниками зіткнення на Московському проспекті стали автомобілі BMW, Skoda і Hyundai. У результаті аварії загорівся BMW.

Водій автомобіля покинув місце ДТП до приїзду поліції. За інформацією правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав.



У Харкові зіткнулись три автомобілі/ Джерело: Фейсбук-сторінка Микола Маслій



Внаслідок ДТП BMW загорівся/ Джерело: Фейсбук-сторінка Микола Маслій



У ДТП ніхто не постраждав/ Джерело: Фейсбук-сторінка Микола Маслій



Водій BMW втік до приїзду поліції/ Джерело: Фейсбук-сторінка Микола Маслій

За словами очевидців події, автомобіль BMW виїхав на зустрічну смугу і зачепив Scoda Octavia, яка в цей час робила розворот. Після удару BMW влетів у розділовий острівець і перекинувся. Автомобіль проїхав на даху близько 150 метрів, після чого загорівся. Водій встиг вибратися з машини до початку пожежі.