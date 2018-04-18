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У страшній пожежі в Одесі загинула маленька дівчинка

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Сталася пожежа в житловому будинку в Одесі
Сталася пожежа в житловому будинку в Одесі / ДСНС

Вночі, 18 квітня, в Одесі внаслідок пожежі 5-поверхового житлового будинку загинула 4-річна дівчинка.

Як повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, близько 5:33 до Служби порятунку надійшов виклик про пожежу житлового будинку на вулиці Академіка Заболотнього, 22.

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За словами рятувальників, через необережне поводження з вогнем свічки загорілося домашнє майно у квартирі на першому поверсі будинку. Ліквідували пожежу вже до 5:56 на території площею 8 квадратних метрів за допомогою 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 24 пожежників.

пожежа в Одесі
Рятувальники ліквідували пожежу в Одесі

Після огляду наслідків ситуації, пожежники виявили загиблу 4-річну дівчинку. Також постаждали інші діти, які знаходилися під час пожежі в будинку. До місцевої дитячої лікарні госпіталізували двох доньок сестри власниці 14 і 7 років, які отруїлися чадним газом та доньку господарки 4 років, яка отримала 9 % опіків тіла. Лікарі оцінюють їх стан здоров'я середньої тяжкості.

Наслідки пожежі в Одесі
Наслідки пожежі вжитловому будинку в Одесі

Нагадаємо, що відносно нещодавно через необережне поводження з вогнем здійнялася пожежа у сараї в Донецькій області, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка.

Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа ДСНС Жертви Діти
Джерело: 24 Канал
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