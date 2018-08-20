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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У стрілянині під Харківською мерією могла постраждати дитина

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У поліції повідомили нові, шокуючі деталі стрілянини під Харківською мерією. Стало відомо, що коли стрілок почав стріляти по стінах міської ради, то повз на перехресті проїжджала машина. Зловмисник почав до них кричати, щоб вони поїхали, а потім відкрив по них ж вогонь. У машині було двоє дорослих з маленькою дитиною.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Вони налякалися та змогли від'їхали тільки за перехреся, бо колеса були пробиті. На ці звуки вийшла охорона міської ради, подумавши, що хулігани кидають петарди у будівлю.

Після того як нападник застрелив охоронця, він почав просто гуляти по будівлі.

Він подивився на першому поверху, що їх не було. Наставляючи зброю, він обійшов весь 2 поверх. Після того, як нікого не знайшов, спустився вниз, де вже і зустрівся з працівниками патрульної поліції,
– сказав начальник поліції Харківської області Олег Бех.

Інспектори поліції спочатку спробували провести перемовини зі стрілком, але він почав стріляти у них і кулі потрапили у бік загиблому там, де зав'язується бронижелет. Його ще встигли довести до лікарні, але він уже був у стані клінічної смерті і, на жаль, не вижив.

Нападник після того як вибіг з мерії почав втікати і його застрілив ще один екіпаж поліції. Його намагалися реанімувати, але він помер.

Як розповіли у поліції, стрільцем імовірно є харків'янин 1959 року народження, який діяв поодинці.

Він додав, що на місці інциденту слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз. Також, у зв’язку з подією, відбудеться 30 експертиз. Проте, за словами правоохоронця, поліція має лише попередні результати і чекає на офіційне заключення медиків.

Наразі слідчі розглядають три основні версії нападу: хуліганські мотиви, особиста неприязнь до міськради або його співробітників, а також спроба привернути увагу до себе з подальшим висуненням вимог.

Нагадаємо, за фактом стрілянини в Харкові у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Харкова Кримінальні новини Стрілянина поблизу мерії Харкова
Джерело: 24 канал
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