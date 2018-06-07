У структурі води виявили несподівані властивості

Науковці вперше розділили воду на дві різні рідини, одночасно виявивши між ними аномальну властивість – молекули води пара-ізомери вступають у хімічну реакцію краще, ніж молекули орто-ізомери.

Про це заявили вчені з Базельського університету у Швейцарії, передає Nature Communications.

Під час досліджень вони з'ясували, що молекули параводи, у яких повний ядерний спін дорівнює нулю, вступають в реакцію з іншими речовинами не так, як молекули ортоводи, у яких цей показник становить одиницю.

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Тобто від спіна залежить – яку частку обороту слід зробити частці для повернення до попереднього стану. Тож молекулі ортоводи потрібно зробити один повний оборот, а значення молекули параводи позначає, що об’єкт "виглядає" однаково з усіх сторін – її обертання не має значення.

Вчені наразі з'ясовують – яким чином спін впливає на хімічні властивості частинок.

В результаті досліджень науковцям вдалося отримати дві рідини, кожна з яких складалася виключно з молекул води однієї форми – "пароводу" та "ортоводу".

Згодом обидві рідини вступили у хімічну взаємодію з іонами кальцію і діазеніліума. З'ясувалось, що з "параводою" ця реакція відбувалася на 23% швидше.

Що таке спін?Це поняття, яке має відношення до квантової фізики і позначає власний момент імпульсу елементарних частинок, не пов’язаний з переміщенням частинки як цілого.

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