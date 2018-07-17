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У сучасних вагітних жінок частіше виникає депресія, – вчені

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У сучасних вагітних жінок частіше виникає депресія
У сучасних вагітних жінок частіше виникає депресія / giaoduc.edu.vn

У сучасних жінок частіше виникають проблеми з психікою в порівнянні з попереднім поколінням.

Цей показник сягає 51%, йдеться у дослідженні вчених з Bristol University, яке опубліковано в JAMA Network Open. На їхню думку, соціальні мережі і ритм сучасного життя провокують тривогу і депресію у майбутніх матерів.

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Загалом у дослідженні взяли участь понад 2 тисяч жінок віком від 19 до 24 років, які були вагітні у 1900-1992 роках, а також їхні дочки, які очікували на дитину у 2012-2016 роках.

Від тривоги і депресії на початку 1990-х страждали 17% вагітних жінок, а в 2012-2016 роках – 25%. Фахівці вважають, що всьому виною зміни, що відбулися в суспільстві.

В цілому рівень депресії серед молодих жінок за останні роки виріс.

У сучасних вагітних жінок частіше виникає депресія
У сучасних вагітних жінок частіше виникає депресія

Провокувати проблеми з психікою можуть хронічний стрес, недосипання, нездоровий раціон, низький рівень фізичної активності і ритм життя. Під час вагітності вплив цих чинників посилюється. Крім того, ймовірно, певну роль відіграють сучасні технології та інтернет, які також підвищують рівень тривожності у молодих жінок.

До слова, американська організація "Світ проти іграшок, що завдають шкоди" склала список найбільш небезпечних іграшок для дітей, які купують переважно влітку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Жіноче здоров’я Депресія Психологія
Джерело: 24 Канал
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