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      У Судані тисячі людей вийшли на масштабний мітинг проти диктатора Омара аль-Башира: фото і відео

      121 Читать новость на русском
      Протести у Судані
      Протести у Судані / Twitter // PsychologyDoc

      У суданській столиці Хартум тисячі невдоволених 30-річним правлінням Омара аль-Башира вийшли на протести, аби змусити диктатора піти у відставку. Між демонстрантами та силовиками зафіксували перші сутички.

      Акція відбувалась біля резиденції аль-Башира. У певний момент мітингувальники почали закидувати загони правоохоронців камінням. Ті, у свою чергу, застосували сльозогінний газ, а деяких протесувальників заарештували, пише Aljazeera.

      Як союзник Путіна Омар аль-Башир запровадив кривавий режим у Судані – дивіться у програмі "Диктатори"

       

      "Чим довше аль-Башир збиратиметься у відставку, тим масштабнішими будуть протести", – сказав активіст Мадаму Абазеід. 

      Люди вирішили не розходитись і лишились на нічний мітинг. 

       

      Протести у Судані розпочалися ще 19 грудня 2018 року через високі ціни на хліб, високу вартість життя і погіршення стану країни на всіх рівнях. Суспільне невдоволення увінчалося закликами протестувальників скинути режим лідера країни Омара аль-Башира. Мітинги тоді жорстоко розганяли. І, за даними СБУ, зокрема російська приватна військова компанія "Вагнера".

      Наявні у СБУ матеріали свідчать, що в Судані з грудня 2017 року перебуває озброєний контингент так званої "ПВК Вагнер" у постійному складі не менше ніж 300 осіб. Більшість із яких до цього брала участь у бойових діях на території України,
      – повідомили в СБУ. 

      В українській службі додали, що мають докази доправлення особового складу та озброєння "ПВК Вагнер" у Судан та інші країни регіону авіацією міністерства оборони РФ. Для постійної ротації росіяни використовують аеродроми в Бенгазі (Лівія), Латакії (Сирія) та Бангі (ЦАР).

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Протести Судан
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