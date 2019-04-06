У Судані тисячі людей вийшли на масштабний мітинг проти диктатора Омара аль-Башира: фото і відео
У суданській столиці Хартум тисячі невдоволених 30-річним правлінням Омара аль-Башира вийшли на протести, аби змусити диктатора піти у відставку. Між демонстрантами та силовиками зафіксували перші сутички.
Акція відбувалась біля резиденції аль-Башира. У певний момент мітингувальники почали закидувати загони правоохоронців камінням. Ті, у свою чергу, застосували сльозогінний газ, а деяких протесувальників заарештували, пише Aljazeera.
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"Чим довше аль-Башир збиратиметься у відставку, тим масштабнішими будуть протести", – сказав активіст Мадаму Абазеід.
Люди вирішили не розходитись і лишились на нічний мітинг.
Протести у Судані розпочалися ще 19 грудня 2018 року через високі ціни на хліб, високу вартість життя і погіршення стану країни на всіх рівнях. Суспільне невдоволення увінчалося закликами протестувальників скинути режим лідера країни Омара аль-Башира. Мітинги тоді жорстоко розганяли. І, за даними СБУ, зокрема російська приватна військова компанія "Вагнера".
Наявні у СБУ матеріали свідчать, що в Судані з грудня 2017 року перебуває озброєний контингент так званої "ПВК Вагнер" у постійному складі не менше ніж 300 осіб. Більшість із яких до цього брала участь у бойових діях на території України,
– повідомили в СБУ.
В українській службі додали, що мають докази доправлення особового складу та озброєння "ПВК Вагнер" у Судан та інші країни регіону авіацією міністерства оборони РФ. Для постійної ротації росіяни використовують аеродроми в Бенгазі (Лівія), Латакії (Сирія) та Бангі (ЦАР).
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