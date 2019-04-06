У Судані тисячі людей вийшли на масштабний мітинг проти диктатора Омара аль-Башира: фото і відео

У суданській столиці Хартум тисячі невдоволених 30-річним правлінням Омара аль-Башира вийшли на протести, аби змусити диктатора піти у відставку. Між демонстрантами та силовиками зафіксували перші сутички.

Акція відбувалась біля резиденції аль-Башира. У певний момент мітингувальники почали закидувати загони правоохоронців камінням. Ті, у свою чергу, застосували сльозогінний газ, а деяких протесувальників заарештували, пише Aljazeera.

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It's a HUGE protest day in Sudan. Protesters now in the vicinity of the army headquarters in the capital Khartoum. #موكب6ابريل pic.twitter.com/fiaWiuwtSF — Nael نايل (@Nael_Shama) 6 квітня 2019 р.

Sending my love and support to the people of Sudan in their protest today. We will be marching in NYC at 11:30 am starting at Times Square.



pic.twitter.com/1K7MeSzBT9 — SINKANE (@Sinkane) 6 квітня 2019 р.

"Чим довше аль-Башир збиратиметься у відставку, тим масштабнішими будуть протести", – сказав активіст Мадаму Абазеід.

Anti-government protest in front of the Sudanese army’s headquarters continue into the evening of April 6, 2019, demanding the army step in to remove President Omar al-Bashir. Whether or not that actually happens, this is significant #Sudan pic.twitter.com/CrVsawyMYb — Isma'il Kushkush (@ikushkush) 6 квітня 2019 р.

Люди вирішили не розходитись і лишились на нічний мітинг.

Happening right now in #Sudan! The masses are gathered outside the military command headquarters calling on the army to protect the nonviolent uprising against Al-Bashir’s regime. The protests have been ongoing almost daily since 13 December 2018. #SudanUprising pic.twitter.com/rufZhreSsQ — Doug Coltart (@DougColtart) 6 квітня 2019 р.

Протести у Судані розпочалися ще 19 грудня 2018 року через високі ціни на хліб, високу вартість життя і погіршення стану країни на всіх рівнях. Суспільне невдоволення увінчалося закликами протестувальників скинути режим лідера країни Омара аль-Башира. Мітинги тоді жорстоко розганяли. І, за даними СБУ, зокрема російська приватна військова компанія "Вагнера".

Наявні у СБУ матеріали свідчать, що в Судані з грудня 2017 року перебуває озброєний контингент так званої "ПВК Вагнер" у постійному складі не менше ніж 300 осіб. Більшість із яких до цього брала участь у бойових діях на території України,

– повідомили в СБУ.

В українській службі додали, що мають докази доправлення особового складу та озброєння "ПВК Вагнер" у Судан та інші країни регіону авіацією міністерства оборони РФ. Для постійної ротації росіяни використовують аеродроми в Бенгазі (Лівія), Латакії (Сирія) та Бангі (ЦАР).