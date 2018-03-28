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У суді допитали інспектора ДСНС, який перевіряв пожежну безпеку у таборі "Вікторія" в Одесі

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У справі пожежі в одеському таборі "Вікторія" четверо обвинувачених. У середу, 28 березня, перед Фемідою постав один із них – інспектор ДСНС Леонід Бондар. Саме він перевіряв пожежну безпеку у таборі.

З часу трагедії минуло 7 місяців, та родичі трьох загиблих дівчаток досі не можуть оговтатись. 28 березня вони звернулись до інспектора ДСНС Леоніда Боднара, який на лаві підсудних. У справі табору "Вікторія" його звинувачують у службовій недбалості. У лютому суд посадив Бондара під домашній арешт та відсторонив від службових обов'язків. Втім, своєї провини він досі не визнає.

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"Я на той момент виконав все, що міг. Надав акт і припис перевірки, на якому вказані недоліки, які керівництво "Вікторії" мало б прибрати вчасно. Чого вони їх не виконали – не знаю", – заявив обвинувачений.

Інспектор переконує, що під час перевірок пожежна сигналізація працювала, проте перед трагедією хтось її відключив. Прокурори наполягають: Бондар знав про всі порушення правил пожежної безпеки та їх можливі наслідки. Але не попередив про це керівництво.

Він постійно виявляв недоліки, які давали йому підстави вжити заходів: направлення відповідного рапорту до юридичного відділу ДСНС для припинення роботи вказаного учбового закладу,
– зазначив прокурор Роман Чередник.

Тим часом, рідні вимагають справделивого покарання як для Бондара, так і для інших фігурантів справи. А їх, окрім інспектора, є ще троє – директор табору Петрос Саркісян, який перебуває під вартою. А також вихователька та тодішній керівник районного відділу ДСНС, яких суд відпустив на час розгляду справи.

За рішенням суду Леонід Бондар і далі залишається під нічним домашнім арештом. За службову недбалість інспектору ДСНС загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталась у ніч на 16 вересня. Коли там загорівся дерев'яний корпус, у таборі перебувало більше 40 дітей. У пожежі загинуло троє дівчаток.

Теги: Новини України ДСНС Пожежа Пожежа в таборі Одеси Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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