У суді Одеси нацгвардієць хотів накласти на себе руки

20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки у суді просто під час несення служби. Сталося це в Київському суді Одеси сьогодні зранку.

Інші солдати почули постріли, а потім, в одному з приміщень і знайшли свого колегу з простріленною головою, повідомляє прес-служба Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

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Зараз поранений у реанімації, його прооперували, за життя хлопця борються лікарі. За цим фактом уже розпочалося службове розслідування.

За даними місцевих ЗМІ, поруч із нацгвардійцем була передсмерта записка. Відомо, що поранений родом з Тернопільщини.

Йому вчора був наданий вихідний, тому що обула неділя. Сьогодні психолог із ним розмовляв, зауважень не було. Що спричинило такі його дії – покаже слідство Нацгвардії України,

– сказав пресофіцер Південного управління Нацгвардії Володимир Бєлов.

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