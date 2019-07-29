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      У суді Одеси нацгвардієць хотів накласти на себе руки

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      У суді Одеси нацгвардієць хотів накласти на себе руки
      У суді Одеси нацгвардієць хотів накласти на себе руки / Фото з відкритих джерел

      20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки у суді просто під час несення служби. Сталося це в Київському суді Одеси сьогодні зранку.

      Інші солдати почули постріли, а потім, в одному з приміщень і знайшли свого колегу з простріленною головою, повідомляє прес-служба Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

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      Зараз поранений у реанімації, його прооперували, за життя хлопця борються лікарі. За цим фактом уже розпочалося службове розслідування.

      За даними місцевих ЗМІ, поруч із нацгвардійцем була передсмерта записка. Відомо, що поранений родом з Тернопільщини.

      Йому вчора був наданий вихідний, тому що обула неділя. Сьогодні психолог із ним розмовляв, зауважень не було. Що спричинило такі його дії – покаже слідство Нацгвардії України,
      – сказав пресофіцер Південного управління Нацгвардії Володимир Бєлов.

      Дивіться коментар щодо спроби самогубства в суді Одеси:

       

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      Теги: Новини України Самогубство Нацгвардія Новини Одеси
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