У суді пояснили, чому скасували перейменування проспектів Бандери й Шухевича

25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. У суді аргументували своє рішенням порушенням процедури.

Суд задовольнив частково позов ГО "Єврейська правозахисна група" та ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

Важливо: "Реваншу не буде": у Києві повторно перейменують проспекти на честь Бандери і Шухевича

Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури. Окрім того, рішення скасували у зв'язку з "відсутністю належного обґрунтування прийняття відповідних рішень".

У поясненні йдеться, що суд при розгляді цієї справи взяв до уваги "значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів". Однак міський голова столиці пообіцяв, що вже на наступній сесії Київради депутати ухвалять рішення про повторне перейменування проспектів на честь Бандери та Шухевича.

Розгляд справи тривав з серпня 2016 року.

Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.



Цікаво, що тоді той же ж Окружний адміністративний суд Києва забороняв Київраді публікувати рішення щодо перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

Чому повернення назв столичним проспектам порушує закон?

Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

Хто такий Микола Ватутін?Радянський воєначальник, герой Радянського Союзу. Його підрозділи вели бойові дії проти німецьких військ та побіжно — проти Української повстанської армії.





Микола Ватутін