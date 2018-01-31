09:04
31 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:33, 30 січня
Вєсті. UA. Герман змінює фаворита. Героїчний образ Савченко
Вєсті.UA
21:32, 30 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

У Сухопутних військах ЗСУ розпочато збір резервістів

08:24, сьогодні 1550 Читать новость на русском
Збір резервістів ЗСУ
Збір резервістів ЗСУ

У Сухопутних військах Збройних Сил України на базі одної з військових частин, яка розташована на Харківщині, розпочато збори резервістів оперативного резерву першої черги.

Навчальні збори резервістів проводяться саме для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги, а також для відновлення практичних навичок і вмінь резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями та участі резервістів у тактичних навчаннях.

Читайте також: ЗСУ можуть розібратись з бойовиками за 2 дні, – експерт

До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу.

За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження військової служби.

Окрім того, під час проведення навчальних зборів кожний рік проводяться індивідуальні співбесіди з резервістами щодо проходження військової служби за контрактом.

За 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.

Теги: Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки українців готові виїхати за кордон: жахаючі дані
сьогодні, 08:12 Скільки українців готові виїхати за кордон: жахаючі дані
611
Фігуранти
сьогодні, 08:13 Фігуранти "кремлівського списку" за один день втратили чималу суму
5400
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Хмельницькому керівник відділу ДМС влаштував бізнес на біометричних паспортах
29 листопада 2017 , 08:28
Українці намагалися допомогти росіянину нелегально перебратися до України
27 листопада 2017 , 17:56
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
День пам’яті Кузьми на радіо МАКСИМУМ
2 лютого , 08:02
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук