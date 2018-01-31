У Сухопутних військах ЗСУ розпочато збір резервістів

У Сухопутних військах Збройних Сил України на базі одної з військових частин, яка розташована на Харківщині, розпочато збори резервістів оперативного резерву першої черги.

Навчальні збори резервістів проводяться саме для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги, а також для відновлення практичних навичок і вмінь резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями та участі резервістів у тактичних навчаннях.

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До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу.

За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження військової служби.

Окрім того, під час проведення навчальних зборів кожний рік проводяться індивідуальні співбесіди з резервістами щодо проходження військової служби за контрактом.

За 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.