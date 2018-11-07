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      У сукні та взутті на танкетці: Шарліз Терон шокувала вбранням сина

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      Шарліз Терон
      Шарліз Терон / Variety

      Голлівудська акторка Шарліз Терон вкотре шокувала громадськість. Зірка вбрала свого 6-річного сина Джексона у сукню та взуття на танкетці.

      Попри насичений графік зйомок нового фільму Шарліз Терон знайшла вільний час для своєї сім'ї. Зірка провела обід зі своїми дітьми – 6-річним сином Джексоном та 2-річною донькою Августою. При цьому акторка обрала досить буденне вбрання: широкі штани та светр. Обличчя без макіяжу вона прикрила сонцезахисними окулярами. 

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      Однак не це збентежило прихильників Шарліз. Як повідомляє The Daily Mail, на ланч до одного з ресторанів Лос-Анджелеса акторка вбрала свого сина у сукню. Волосся хлопчика з африканськими косичками Терон прикрасила різнокольоровим обручем. Не менш шокуючим було й взуття дитини  – 6-річний Джексон крокував біля зіркової матері у босоніжках на танкетці. 


      Шарліз Терон з дітьми / The Daily Mail


      Шарліз Терон пообідала з дітьми / The Daily Mail

      Варто зазначити, що син Шарліз Терон не вперше шокує ЗМІ дівчачим гардеробом. З 2016 року хлопчик активно носить жіночі речі та часто обирає для виходу спідниці або ж сукні. Тривалий час акторка підтримувала 6-річного Джексона, а нещодавно заявила, що є мамою двох доньок. Така поведінка Шарліз Терон шокує не тільки її прихильників, але й психологів, які переконані, що дитина потребує допомоги лікарів. 

      До слова, Джексон з'явився у житті Шарліз Терон у 2012 році. Акторка всиновила хлопчика з ПАР. Всього через 3 роки сім'я Шарліз мала поповнення – у США зірка вдочерила новонароджену дівчинку Августу. 

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Діти і неповнолітні Шарліз Терон
      Джерело: 24 Канал
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