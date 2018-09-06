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У сукні зі сміливим декольте: Кріссі Тейген здивувала на премії GQ – Men of the Year

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Кріссі Тейген і Джон Ледженд
Кріссі Тейген і Джон Ледженд / GettyImages

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка у травні народила другу дитину, відвідала з чоловіком Джоном Леджендом премію британського журналу GQ у Лондоні.

GQ нагородив кращих людей країни премією Men of the Year.

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До прикладу, британський комедійний актор Саша Барон Коен отримав спеціальний приз від головного редактора видання, Дуа Липі вручили приз, як кращій співачці, а Наомі Кемпбелл, яка не була присутньою на премії, назвали "Іконою стилю".

Чоловік Кріссі Джон Ледженд також отримав нагороду за свій стиль і став "Найстильнішим".

"Вітаю, мій найстильніший чоловік", – привітала чоловіка Кріссі.

Дивіться кумедне відео з Кріссі Тейген та Джоном Леджендом:

Цікаво, що премію отримав навіть принц Чарльз. Йому вручили нагороду за благодійність і допомогу в розвитку науки, яке стосується захисту від хвороб.

Варто зазначити, що Кріссі Тейген вигяладала розкішно у блискучій сукні з глибоким декольте і китицями. Плаття переливається у сріблисто-рожевих відтінках і чудово підкреслює форми телеведучої.

кріссі тейген
Кріссі Тейген / Getty

кріссі тейген
Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Getty

Теги: LifeStyle Зіркові романи Великобританія
Джерело: 24 Канал
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