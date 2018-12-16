У Сумах на футболістів скоїли збройний напад після матчу, є поранений

У Сумах після матчу футзальної першої ліги між "Коброю" і "Food Centre-СумДУ" на гравців харківського клубу було вчинено напад.

Один з футболістів "Кобри" отримав кульове поранення в ногу в суботу, 15 грудня, повідомляє сторінка команди у Facebook.

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Як йдеться у повідомленні, конфлікт виник між уболівальниками й гравцями. Для вирішення суперечки тренер команди звернувся у правоохоронні органи.

Прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко підтвердила, що факт пошкодження ноги був. Але заяви від потерпілого не надходило. Перевірка обставин справи триває.

Як інформує поліція Сумщини, надійшло повідомлення від тренера про те, що стався конфлікт між гравцем його команди, 17-річним сумчанином, та невідомими. Його повідомлення у поліції зареєстрували й розпочали перевірку.

Поліцейські розшукали футболіста. Поспілкувались як з ним, так і з його матір’ю.

"Мати хлопця написала заяву з проханням не проводити перевірок по повідомленню тренера. Проте ми дізнались, що о 16:00 вони звернулись до лікарні, де юнакові поставили діагноз "вогнепальна рана першого пальця лівої стопи", – коментує Павло Карабута, начальник Сумського відділу поліції. – Тож, незважаючи на дані заяви, перевірка продовжується".

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