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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Сумах вандали зняли державний прапор з могили Героя України, який загинув під час Майдану

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      Вандали пошкодили могилу Героя України, який загинув під час Майдану / su.npu.gov.ua

      Поліція розшукує злочинців, які вчинили вандальський напад на могилу загиблого на Майдані Героя України Олексія Братушка.

      Інцидент стався в Сумах, 8 грудня до правоохоронців звернувся батько загиблого, який заявив, що з могили його сина зник державний прапор. Зловмисники потрапили на камери відеоспостереження, які встановлені на Алеї Героїв, повідомляє Нацполіція Сумської області. 

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      На відео видно, як двоє чоловіків, один з яких у червоній, а інший в синій куртках, знімають прапор з древком та забирають із собою.

      злочинці вандали вандалізм
      Вандали пошкодили могилу Героя України / Фото: Нацполіції

      Як виглядають зловмисники: перший був в окулярах, одягнутий у куртку з капюшоном, з дрібною прострочкою тканини. Взутий у кросівки зі світлою підошвою. На голові – шапка з полосою. Його співучасник має бороду, був одягнутий в куртку, джинси, чорну шапку з написом великими літерами спереду.

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      Вандали пошкодили могилу Героя України / Фото: Нацполіції

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Небесна Сотня
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