У Сумах вандали зняли державний прапор з могили Героя України, який загинув під час Майдану

Поліція розшукує злочинців, які вчинили вандальський напад на могилу загиблого на Майдані Героя України Олексія Братушка.

Інцидент стався в Сумах, 8 грудня до правоохоронців звернувся батько загиблого, який заявив, що з могили його сина зник державний прапор. Зловмисники потрапили на камери відеоспостереження, які встановлені на Алеї Героїв, повідомляє Нацполіція Сумської області.

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На відео видно, як двоє чоловіків, один з яких у червоній, а інший в синій куртках, знімають прапор з древком та забирають із собою.



Вандали пошкодили могилу Героя України / Фото: Нацполіції

Як виглядають зловмисники: перший був в окулярах, одягнутий у куртку з капюшоном, з дрібною прострочкою тканини. Взутий у кросівки зі світлою підошвою. На голові – шапка з полосою. Його співучасник має бороду, був одягнутий в куртку, джинси, чорну шапку з написом великими літерами спереду.



Вандали пошкодили могилу Героя України / Фото: Нацполіції