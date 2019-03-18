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      У Сумах водій маршрутки курив "травичку" під час перевезення пасажирів: відео

      1020 Читать новость на русском
      Водій сумської маршрутки
      Водій сумської маршрутки / скрін із відео

      Посеред дня у Сумах водій маршрутки перевозив пасажирів у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік прямо у салоні вживав наркотики та навіть більше того, – перевозив із собою згорток, найімовірніше, із канабісом і необхідне для його вживання обладнання.

      Про те, що водій громадського транспорту вживав наркотики прямо у салоні автобуса, правоохоронців повідомила небайдужа пасажирка.Патрульні Сум передали інформацію всім екіпажам. За деякий час, схожий за прикметами автомобіль зупинили на вулиці В’ячеслава Чорновола.

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      За кермом перебував 35-річний водій, а в салоні – близько 10 пасажирів.

      Під час спілкування із водієм правоохоронці помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, та запропонували пройти огляд в медзакладі.

      Тільки-но почувши ці слова, громадян на декілька секунд, навіть, втратив свідомість, однак повідомив, що медичної допомоги не потребує,
      – розповів інспектор поліції Сум Пилип Ворона.

      Дійсно, на кадрах, відзнятих правоохоронцями, видно, що водію в якийсь момент стає зле. Поліцейські провели бесіду із чоловіком та дізналися, що він вживає наркотики приблизно півроку. На запитання, чи не боїться він перевозити пасажирів у такому стані, чоловік відповів: "Я ж не колю собі нічого у вену".

      Окрім того, під час поверхневої перевірки у салоні автобуса виявили паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс.

      Слід зазначити, що речовина була загорнута у папірець із написом "Призначені мені ліки". Також в салоні маршрутки поліцейські виявили пристрій для вживання наркотиків, а за сидінням керманича – ще один, із нашаруванням виявленої у водія речовини.

      Дивіться відео: у Сумах водій маршрутки вживав наркотики прямо за кермом

      Патрульні виявили водія, який перевозив пасажирів з ймовірно наркотичною речовиною

      У Сумах патрульні виявили чоловіка з ознаками сп'яніння, який керуючи маршруткою перевозив пасажирів, а також мав при собі ймовірно наркотичну речовину та пристрої для її вживання ВІДЕО: https://goo.gl/yHx1nK 16 березня, близько 13 години 30 хвилин, до екіпажу патрульних звернулася небайдужа жінка, яка повідомила, що стала свідком того, як на кінцевій зупинці маршрутних транспортних засобів, на вулиці Ковпака, водій у своїй маршрутці вживав ймовірно наркотичну речовину. Патрульні оперативно передали інформацію всім екіпажам. За деякий час, схожий за прикметами автомобіль патрульні зупинили на вулиці В’ячеслава Чорновола. За кермом знаходився 35-річний водій, а в салоні знаходилося близько 10 пасажирів. Під час спілкування охоронці порядку дійсно помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, тож і повідомили про те, що пропонують йому пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Тільки-но почувши ці слова, громадян на декілька секунд, навіть, втратив свідомість, однак повідомив, що медичної допомоги не потребує. «Під час проведення поверхневої перевірки ми виявили в нього паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс та пристрій для її вживання. До того ж, за сидінням керманича стояв ще один пристрій із нашаруванням виявленої в нього речовини», — говорить інспектор 4-ї роти УПП в Сумській області Пилип Ворона. Вартові порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції. Слідчий вилучив вказану речовину та предмети для направлення на експертизу. Самого ж водія доставили до медичного закладу, де він пройшов медичний огляд на стан наркотичного сп’яніння (здав аналіз). Наразі патрульна поліція чекає медичний висновок, уже за результатами якого буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП. За фактом виявлення в нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Тривають слідчі дії. #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціясумськоїобласті #служититазахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua

      Опубліковано Патрульна поліція Сумської області Понеділок, 18 березня 2019 р.

      Так, правоохоронці вилучили усі ці знахідки, а водія відправили на проходження медогляду.

      Наразі патрульна поліція чекає на медичний висновок, уже за результатами якого буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Також за фактом виявлення в нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Тривають слідчі дії.

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      Теги: Новини України Суми Наркотики Транспорт Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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