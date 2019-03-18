У Сумах водій маршрутки курив "травичку" під час перевезення пасажирів: відео
Посеред дня у Сумах водій маршрутки перевозив пасажирів у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік прямо у салоні вживав наркотики та навіть більше того, – перевозив із собою згорток, найімовірніше, із канабісом і необхідне для його вживання обладнання.
Про те, що водій громадського транспорту вживав наркотики прямо у салоні автобуса, правоохоронців повідомила небайдужа пасажирка.Патрульні Сум передали інформацію всім екіпажам. За деякий час, схожий за прикметами автомобіль зупинили на вулиці В’ячеслава Чорновола.
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За кермом перебував 35-річний водій, а в салоні – близько 10 пасажирів.
Під час спілкування із водієм правоохоронці помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, та запропонували пройти огляд в медзакладі.
Тільки-но почувши ці слова, громадян на декілька секунд, навіть, втратив свідомість, однак повідомив, що медичної допомоги не потребує,
– розповів інспектор поліції Сум Пилип Ворона.
Дійсно, на кадрах, відзнятих правоохоронцями, видно, що водію в якийсь момент стає зле. Поліцейські провели бесіду із чоловіком та дізналися, що він вживає наркотики приблизно півроку. На запитання, чи не боїться він перевозити пасажирів у такому стані, чоловік відповів: "Я ж не колю собі нічого у вену".
Окрім того, під час поверхневої перевірки у салоні автобуса виявили паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс.
Слід зазначити, що речовина була загорнута у папірець із написом "Призначені мені ліки". Також в салоні маршрутки поліцейські виявили пристрій для вживання наркотиків, а за сидінням керманича – ще один, із нашаруванням виявленої у водія речовини.
Дивіться відео: у Сумах водій маршрутки вживав наркотики прямо за кермом
Так, правоохоронці вилучили усі ці знахідки, а водія відправили на проходження медогляду.
Наразі патрульна поліція чекає на медичний висновок, уже за результатами якого буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Також за фактом виявлення в нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Тривають слідчі дії.