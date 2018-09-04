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У Сумах затримали водія маршрутки, підозрюваного у вживанні наркотиків

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Машина поліції
Машина поліції / Фото з відкритих джерел

У Сумах затримали водія маршрутки, який був під наркотичним сп'янінням. Він уже завершував рейс, як потрапив у поле зору патрульних.

Звернули увагу на нього через неадекватну поведінку. Проходити тест на алкогольне сп'яніння – відмовився.

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Правоохоронці обшукали маршрутку. І знайшли там приготовані три шприци з дозами. Що саме вживав чоловік, визначить судово-медична експертиза. Водію загрожує лише штраф 10 тисяч гривень або позбавлення права керування на 4 роки.

Авто евакуювали на штрафмайданчик. Добре, що у цей час у маршрутці не було пасажирів – водій висадив всіх на зупинці.

Під час спілкування було помітно, що чоловік нервує та має явні ознаки наркотичного сп’яніння. Офіцери запропонували йому пройти перевірку на стан сп’яніння, на що він у присутності двох свідків відмовився. При проведенні перевірки у нього знайшли три шприци, два з яких були наповнені невідомою рідиною. Один – бурого кольору, інший – прозорого,
– сказав речник патрульної поліції в Сумській області Олег Голуб.

Відео коментаря працівника поліції

Нагадаємо, тренер футбольного клубу "Зоря" Юрій Вернидуб на автомобілі Volkswagen потрапив у ДТП у Запоріжжі, у нього забрали права.

Теги: Новини України Поліція Суми Наркотики
Джерело: 24 канал
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