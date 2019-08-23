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      У суперечці з "Барабашово" харківська влада стала стороною конфлікту, – депутат Черняк

      101 Читать новость на русском
      ТЦ "Барабашово"
      ТЦ "Барабашово" / newsroom.kh.ua

      Питання було внесено на розгляд сесії несподівано, його не розглядали на постійних комісіях.

      Перейменування КП "Харків-Паливо" в КП "Міський торговельний ринок" на останній сесії Харківської міськради відбулося "з політичної доцільності особисто для мера міста Геннадія Кернеса і пов'язано з суперечкою навколо ТЦ "Барабашово", де міська влада виступила однією зі сторін конфлікту. При цьому, в місті понад 95% всіх комунальних підприємств міста – збиткові. Про це заявив депутат міськради, співзасновник Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк.

      Наскільки я зрозумів, влада планує використовувати це комунальне підприємство як один з елементів в тій суперечці, який зараз йде навколо ринку "Барабашово" між його акціонерами і міською владою, яка власне і є в даний час однієї зі сторін конфлікту,
      – вважає Ігор Черняк.

      Він зазначив, що питання було внесене на розгляд сесії несподівано, його не розглядали на постійних комісіях, винесли тільки на спільне засідання комісій за кілька днів до сесії. Причому директор профільного департаменту, який доповідав, не зміг відповісти на питання, чим буде займатися КП. Тому можна зробити висновок, що його створення відбулося "з політичної доцільності особисто для пана Кернеса, що стало зрозуміло також з відповіді мера про доцільність створення такого КП".

      Ігор Черняк наголосив, що комунальні підприємства можуть створюватися або для задоволення потреб жителів міста, або для наповнення бюджету. А в Харкові 95% з більш ніж 60 КП – збиткові.

      Якщо створювати нове комунальне підприємство, треба чітко пояснити, для чого воно створюється, які потреби громади воно буде задовольняти або як буде заробляти для бюджету, навіщо воно взагалі потрібне місту. Нічого цього ми від Кернеса не почули,
      – зазначив депутат.

      Ігор Черняк також розповів, що підприємство "Харків-Паливо", яке було створено кілька років тому для забезпечення комунальних підприємств міста паливно-мастильними матеріалами, фактично ніякої діяльності не вело, існуючи тільки на папері.

      "За те, що підприємство кілька років займалося незрозуміло чим, ніхто не поніс відповідальності, а тепер знову з не до кінця зрозумілою метою створюється замість нього інше підприємство. Здається, міськрада просто поспішала з цим рішенням, тому вибрали найбільш непотрібне з комунальних підприємств і перепрофілювали його, адже створення нового КП вимагає часу. Але комунальні підприємства не повинні створюватися тільки тому, що так вирішив мер, – підкреслив Ігор Черняк. – Яка його мета? Незрозуміло. Буде брати в оренду ділянки, здавати комусь, брат за це гроші – які кошти, в якому обсязі – незрозуміло. Знаючи, як працюють комунальні підприємства Харкова – у нас було навіть КП "Міський ломбард" і навіть він був збитковий – то цей "Міський торговельний ринок" теж, можливо, виявиться збитковим".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Харкова Геннадій Кернес
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