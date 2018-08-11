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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У сутичках із поліцією під час антиурядових протестів у Румунії постраждало понад 435 людей

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Через сутички із поліцією у Румунії постраждали 435 осіб
Через сутички із поліцією у Румунії постраждали 435 осіб / фото з соцмереж

Через силовий розгін антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей, 45 із них госпіталізували.

Про це з посиланням на румунські ЗМІ передає "Громадське".

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Загалом на протести у столиці Румунії вийшли близько 200 тисяч людей.

Додамо, що 10 серпня у Бухаресті відбувся багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. Люди приїжджали не лише з інших регіонів країни, але й з інших європейських країн – зокрема, Норвегії, Нідерландів та Іспанії, аби взяти у ньому участь.

Протестувальники озвучили на мітингу свої вимоги, головною з яких є – не підривати основи незалежного правосуддя та не допускати до влади людей, які мають кримінальне минуле. Вони також вимагають відставки уряду та проведення дочасних парламентських виборів.

 

Теги: Румунія протести Сутички
Джерело: 24 Канал
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