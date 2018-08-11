У сутичках із поліцією під час антиурядових протестів у Румунії постраждало понад 435 людей
Через силовий розгін антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей, 45 із них госпіталізували.
Про це з посиланням на румунські ЗМІ передає "Громадське".
Читайте також: Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відео
Загалом на протести у столиці Румунії вийшли близько 200 тисяч людей.
Додамо, що 10 серпня у Бухаресті відбувся багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. Люди приїжджали не лише з інших регіонів країни, але й з інших європейських країн – зокрема, Норвегії, Нідерландів та Іспанії, аби взяти у ньому участь.
Протестувальники озвучили на мітингу свої вимоги, головною з яких є – не підривати основи незалежного правосуддя та не допускати до влади людей, які мають кримінальне минуле. Вони також вимагають відставки уряду та проведення дочасних парламентських виборів.